Moda da Hermès desafía todos os elementos

Com chuva nas ruas de Paris e dentro do desfile, a Hermès apresentou neste sábado uma coleção pensada para uma mulher disposta a desafiar o mau tempo e se vestir com elegância.

“Entre a moto e o cavalo”: assim definiu para a AFP o desfile a estilista das coleções femininas da Hermès, Nadège Vanhee.

A marca montou uma longa passarela, sobre a qual caía uma cortina de água incessante, como em um dia parisiense de outono ou inverno.

O couro apareceu em abundância, em jaquetas no estilo motoqueiro, mas também em casacos longos, ou colado ao corpo, na forma de colete, com mangas de lã. Também em saias longas, shorts e calças.

Botas de cano alto com solado grosso, estilo militar ou caubói. A mulher segura firme a bolsa junto ao peito, para que não fique molhada de chuva.

A Hermès apresentou seu desfile no quartel da Guarda Republicana, um local ligado à equitação, origem da marca francesa. Os conjuntos apareceram monocromáticos, em tons de vermelho, preto, ocre e terrosos.

“A ideia era mesmo permanecer dentro do purismo da alfaiataria, portanto não misturamos as cores”, explicou a criadora. “Navegando entre os arquétipos, entre o masculino e o feminino, com a versatilidade, robustez e atenção ao detalhe.”

