Mocidade ultrapassa funk e atinge Top 1 do Spotify Viral Rio com samba composto por Adnet

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/01/2024 - 19:56 Para compartilhar:

O Spotify Viral Rio conta com uma surpresa nesta quarta, 3. O samba-enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, Pede Caju Que Dou… Pé de Caju Que Dá! chegou ao primeiro lugar da lista. Com isso, o samba-enredo ultrapassou o funk com a composição de Marcelo Adnet; ultrapassando nomes como MC Cabelinho.

O samba-enredo foi lançado em junho de 2022, assinado pelo humorista Marcelo Adnet com Diego Nicolau, Paulinho Mocidade, Richard e Cabeça do Ajax. A letra faz referência ao modernismo brasileiro, com o movimento antropofágico e citações a Tarsila do Amaral, para cantar sobre o fruto caju.

Alceu Valença e Caetano Veloso também são referenciados, nos versos: “É tropicália, tropicana, cajuína/ Pela intacta retina, a estrela no olhar”, uma lembrança às letras de Morena Tropicana e Cajuína, respectivamente. Uma reverência aos povos originários também é notada em: “Aí Tupi no interior do cafundó/ Um quiprocó virou guerra assumida/ Provou Porã (Provou!), fruta no pé”.

Até um jogo com “Luiz Inácio” está presente na letra. “Nesta terra onde tamanho é documento / Vou erguer um monumento para seu Luiz Inácio”. Coincidentemente, o responsável por plantar o maior cajueiro do mundo em 1888 foi um pescador chamado Luiz Inácio, mesmo nome do atual presidente.

A faixa remonta aos carnavais dos anos 1990, com letras mais leves. O samba-enredo foi uma das faixas mais ouvidas durante o réveillon no Rio de Janeiro.

Compositor

Essa não é a primeira vez que Adnet aposta na veia de compositor. O humorista já havia se aventurado nos sambas-enredo de escolas como a São Clemente e Acadêmicos do Sossego, de Niterói, em parceria com outros compositores. No desfile da São Clemente, em 2020, chegou a aparecer no carro alegórico fazendo uma paródia do ex-Presidente Jair Bolsonaro.

Os órfãos da antiga MTV Brasil provavelmente se lembram das paródias do programa Comédia MTV, como Gaiola das Cabeçudas, que faz um abecedário citando Aleijadinho, Beethoven, Dostoiévski, Vivaldi, entre outros nomes consagrados sob uma tradicional batida de funk carioca.

A Mocidade Independente abre os desfiles na segunda-feira do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias