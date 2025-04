Mobilização policial na Alemanha após tiroteio que deixou dois mortos

As autoridades alemãs mobilizaram um grande dispositivo policial para encontrar um ou vários indivíduos, em fuga, suspeitos pelo assassinato a tiros de dois homens no sábado em uma cidade da região central do país.

As duas vítimas foram encontradas no final da tarde em Bad Nauheim, uma localidade ao norte de Frankfurt, diante de um edifício, com ferimentos de bala, anunciou a polícia de Giessen na noite de sábado.

“Um contingente importante de forças de segurança foi mobilizado”, incluindo agentes uniformizados, policiais à paisana, forças especiais e um helicóptero, para encontrar o suspeito ou os suspeitos.

A polícia afirmou que “não existe nenhum perigo para os moradores”, mas não revelou detalhes sobre as “circunstâncias dos fatos, nem a motivação dos autores”.

A polícia e o Ministério Público abriram uma investigação.

pyv/cco/jvb/zm/fp