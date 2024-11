‘Moana 2’, ‘Grey’s Anatomy’ e muito mais: saiba o que rolou na D23, evento da Disney inédito no Brasil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/11/2024 - 12:17 Para compartilhar:

A convenção D23 aconteceu fora dos Estados Unidos pela primeira vez desde a sua criação, e o País escolhido para receber o evento foi o Brasil.

A convenção da The Walt Disney Company, cujo nome faz homenagem à Disney e ao ano de fundação do estúdio, em 1923, é um festival para fãs que dura três dias, reunindo diferentes novidades da programação da mídia.

O D23 foi realizado no Transamérica Expo Center, na Zona Sul de São Paulo, neste último final de semana. Durante os dias de exposição, 8, 9 e 10, anúncios exclusivos e participações especiais aumentaram a expectativa dos fãs para os próximos anos da companhia.

Confira as principais novidades do D23

O evento foi inaugurado por Renato D’Angelo, Gerente Geral da The Walt Disney Company Brasil e o Zé Carioca, que iniciaram a convenção cortando uma faixa, em uma cerimonia bastante marcante.

1º Dia

Novas produções e continuações: “Moana 2”, “A Era do Gelo 6”, “Lilo & Stich” em live-action, “Elio”, “Saltadores”, “Toy Story 5”, “Mufasa: O Rei Leão”, “Zootopia 2”, “Tron: Are” e “Produções dos sonhos”, série do universo de “Divertidamente”, marcaram o primeiro dia do simpósio, que contou com trailers e até a exibição de episódios em primeira mão.

2º Dia

Lançamentos da Marvel: “Capitão América: Admirável Mundo Novo”, “Thunderbolts” e “Demolidor: Renascido”, são os títulos destaque da nova fase do estúdio, que deve começar a estrear a partir de 13 de fevereiro de 2025.

"Avatar": O diretor da franquia recorde de bilheteiras, James Cameron, conversou virtualmente com os fãs brasileiros e divulgou as primeiras imagens do terceiro filme, "Avatar: Fogo e Cinzas". O longa chega aos cinemas em 19 de dezembro de 2025.

3º Dia

Disney+: Novidades das séries da plataforma foram anunciadas no último dia da convenção. O elenco de “Percy Jackson e os Olimpianos” contou, de forma virtual, os bastidores da primeira temporada e como está o andamento da gravação para a adaptação de “Mar de Monstros”, o segundo livro da série adaptada para a série. Os produtores de “Phineas e Ferb”, série animada famosa nos anos 2010, foram pessoalmente ao evento para noticiar uma nova temporada. Parte do elenco de “The Bear” também foi até o D23 para compartilhar o backstage da série vencedora de 11 estatuetas Emmy.

Novidades das séries da plataforma foram anunciadas no último dia da convenção. O elenco de “Percy Jackson e os Olimpianos” contou, de forma virtual, os bastidores da primeira temporada e como está o andamento da gravação para a adaptação de “Mar de Monstros”, o segundo livro da série adaptada para a série. Os produtores de “Phineas e Ferb”, série animada famosa nos anos 2010, foram pessoalmente ao evento para noticiar uma nova temporada. Parte do elenco de “The Bear” também foi até o D23 para compartilhar o backstage da série vencedora de 11 estatuetas Emmy. “Grey’s Anatomy”: Chandra Wilson e James Pickens Jr., que integram o elenco da série, falaram no último painel da D23. Os dois deram suas versões de como seriam o final ideal para seus personagens, Miranda Bailey e Ricard Webber. A atriz considera uma mudança no nome do hospital, e o ator, uma aposentadoria para os médicos.

Personalidades também marcaram presença no maior evento de fãs da Disney. Any Gabrielly, que dá voz à Moana, fez uma performance com a nova música da animação, que chega aos cinemas em 27 de novembro ainda este ano.

Bruna Marquezine e Sergio Malheiros compareceram no último dia da convenção para divulgarem “Amor da Minha Vida”, série brasileira. “É um projeto que eu queria fazer há muito tempo, que fala de amor, que faz chorar, que a gente se vê na tela”, disse a atriz no painel.

Outra produção brasileira, “Maria e o Cangaço”, contou com a atriz Isis Valverde para exibição do teaser.

