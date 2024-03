Moagem no Norte e no NE cresce 4,7% no acumulado da safra até 29/2, diz NovaBio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/03/2024 - 12:29 Para compartilhar:

São Paulo, 18 – O processamento da safra de cana-de-açúcar 2023/24 no Norte e no Nordeste do País atingiu 55,24 milhões de toneladas até 29 de fevereiro. Isso corresponde a um aumento de 4,7% em comparação com igual período da safra passada (2022/23), segundo dados divulgados pela Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (NovaBio). Cerca de 87% da safra está concluída no Norte e Nordeste.

A produção de açúcar no acumulado da safra foi de 3,22 milhões de toneladas, 12,4% a mais do que em igual período do ciclo anterior, de 2,87 milhões de toneladas. A produção de etanol, somados anidro e hidratado, cresceu 0,7%, para 2,08 bilhões de litros, ante 2,06 bilhões de litros um ano antes. A produção de etanol hidratado cresceu 12,3%, para 1,05 bilhão de litros.

No caso do etanol anidro, houve retração de 8,9%, para 1,02 bilhão de litros.

O estoque físico de etanol somava 286,5 milhões de litros em 29 de fevereiro, queda de 17,13% ante igual data da safra passada.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias