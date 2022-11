Moagem de cana no Norte e Nordeste registra 24,40 milhões de t em outubro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2022 - 13:20 Compartilhe

São Paulo, 28 – As regiões Norte e Nordeste do Brasil processaram, até a segunda quinzena de outubro, 24,40 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na temporada 2022/23, volume 1,1% maior do que no mesmo período do ciclo anterior, estima a Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (NovaBio). De acordo com comunicado da entidade, 41% da safra já transcorreu. A safra de cana dura entre maio e abril nos Estados do Ceará, Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins (considerada Norte).

Já no Nordeste, vai de setembro a agosto em Pernambuco, Alagoas, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe.

No período, as usinas locais produziram 1,08 milhão de toneladas de açúcar, resultado 2,7% maior do que no mesmo período de 2021. A projeção da NovaBio é de que as regiões produzam 3,1 milhões de toneladas até o fim da temporada, quantidade 10,4% superior à produzida em 2021/2022.

Para Renato Cunha, presidente-executivo da NovaBio, um dos destaques do ciclo tem sido o crescimento da produção de etanol anidro, que atingiu 619 milhões de litros até a segunda quinzena de outubro. A quantidade é 4,6% maior do que a verificada em 31 de outubro do ano passado. Em relação à produção de etanol hidratado, verificou-se queda de 6,4% até a segunda quinzena de outubro. Foram fabricados 507 milhões de litros ante 542 milhões de litros em igual período da safra anterior.

A expectativa da NovaBio é de que, ao fim da moagem, a produção de anidro e hidratado seja de aproximadamente 2,3 bilhões de litros, volume 8,4% superior ao verificado na safra passada. “No caso do etanol (anidro e hidratado), as unidades do Norte e Nordeste produziram 48% do volume projetado para a safra atual, enquanto para o açúcar alcançaram 34% do previsto para o ciclo 2022/2023”, afirmou Cunha.

