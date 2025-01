Moagem de cana na 2ª quinzena de dezembro é de 1,73 mi/t, diz Unica

São Paulo, 15 – As unidades produtoras de cana-de-açúcar da região Centro-Sul processaram 1,73 milhão de toneladas na segunda quinzena de dezembro de 2024, referente à safra 2024/25 (abril de 2024 a março de 2025), o que corresponde a uma retração de 64,86% em comparação com igual período da temporada anterior 2023/24 (4,92 milhões de t). As informações são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), que divulgou nesta quarta-feira a atualização quinzenal da safra 2024/25.

Operaram na segunda parte de dezembro 59 unidades produtoras, das quais 43 unidades com processamento de cana, dez empresas que fabricam etanol a partir do milho e seis usinas flex. No igual período, na safra 23/24, operaram 103 unidades produtoras. Ao final da quinzena, 38 unidades encerram a moagem, enquanto no acumulado da safra já se contabilizam 244 unidades. No ciclo anterior, até 1º de janeiro de 2024, 244 usinas haviam terminado com seu período de processamento.

A produção de açúcar na segunda quinzena de dezembro totalizou 63,52 mil toneladas, queda de 73,12% na comparação com o volume observado em igual período na safra 2023/2024 (236,33 mil toneladas).

Na segunda metade de dezembro, a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 485,66 milhões de litros, dos quais 301,83 milhões de litros de etanol hidratado (-15,25%) e 183,83 milhões de litros de etanol anidro (+6,69%). Do total de etanol obtido na segunda quinzena de dezembro, 82,79% foram fabricados a partir do milho, registrando produção de 402,08 milhões de litros neste ano, ante 279,39 milhões de litros no igual período do ciclo 2023/2024, aumento de 30,86%.

Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na segunda quinzena de dezembro atingiu 121,58 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, em comparação com 136,46 kg por tonelada na safra 2023/2024, com variação negativa de 10,9%.