Moagem de cana na 1ª quinzena do mês soma 19,08 milhões de t, diz Unica

São Paulo, 26 – A moagem de cana-de-açúcar pelas usinas do Centro-Sul do Brasil atingiu 19,08 milhões de toneladas na primeira quinzena de dezembro da safra 2023/24, aumento de 244,29% em comparação com igual período do ano passado (5,54 milhões de toneladas), informa a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), em levantamento quinzenal, divulgado nesta terça-feira, 26.

Operaram na primeira quinzena de dezembro 184 unidades produtoras na região Centro-Sul, sendo 167 unidades com processamento de cana, 8 empresas que fabricam etanol a partir do milho e 9 usinas flex. Em igual período da safra 2022/23, operaram 85 unidades produtoras. Nesta quinzena, 79 unidades encerram a moagem, enquanto no acumulado já se contabilizam 162 unidades. No ciclo anterior, até 15 de dezembro, 214 usinas haviam terminado com seu período de processamento. Para a próxima quinzena, mais 83 unidades produtoras devem encerrar a safra.

A produção de açúcar na primeira metade de dezembro totalizou 924,66 mil toneladas. Essa quantidade, quando comparada àquela registrada na safra 2022/23 de 302,78 mil toneladas, representa aumento de 205,39%.

Na primeira quinzena de dezembro, 1,02 bilhão de litros (+113,69%) de etanol foram fabricados pelas unidades do Centro-Sul. Do volume total produzido, o etanol hidratado alcançou 681,03 milhões de litros (+225,48%), enquanto a produção de etanol anidro totalizou 269,89 milhões de litros (+27,02%).

Da produção total de etanol registrada na primeira quinzena de dezembro, 27% foram provenientes do milho, com uma produção de 281,09 milhões de litros neste ano, contra 199,33 milhões de litros em igual período do ciclo 22/23 – aumento de 41,01%.

No que condiz à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na primeira quinzena de dezembro foi de 117,15 kg por tonelada de cana-de-açúcar, contra 144,27 kg por tonelada na safra 22/23 – variação negativa de 18,80%.

