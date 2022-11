Moagem de cana do CS supera previsão na quinzena e quase tira defasagem na safra

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 24/11/2022 - 11:42 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A moagem de cana do centro-sul do Brasil no acumulado da safra 2022/23 quase igualou o mesmo período de 2021/22, somando 516,788 milhões de toneladas, queda de 0,1% na comparação anual, após ter superado as expectativas na primeira quinzena de novembro.

De acordo com dados da União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) nesta quinta-feira, a moagem de cana do centro-sul somou 26,337 milhões de toneladas na primeira parte do mês, mais que o dobro do visto no mesmo período do ano passado e também superando a previsão 23,94 milhões de toneladas na pesquisa da S&P Global Commodity Insights.

“Na última quinzena, a moagem na safra 2022/2023 avançou e reduziu a defasagem existente em relação ao ciclo 2021/2022. Apesar dessa condição, ainda não é possível estimar a quantidade total de matéria-prima que será processada até o final do ciclo atual”, disse a Unica, em relatório.

“Esse elemento dependerá essencialmente no regime de chuvas dos próximos meses”, acrescentou.

Na safra passada, o setor estava mais adiantado e contou com uma safra menor, por conta da seca e geadas.

Até o dia 16 de novembro, 140 unidades estavam em operação no centro-sul, frente a 65 na safra 2021/22.

Na primeira quinzena de novembro, 66 unidades produtoras encerraram a moagem do atual ciclo.

No acumulado, o encerramento de safra atinge 118 unidades, segundo a Unica.

(Por Roberto Samora)

