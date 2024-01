Moagem de cacau recua 2,1% na Europa em 2023 para 1,436 milhão de t

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/01/2024 - 11:54 Para compartilhar:

São Paulo, 18 – A Associação Europeia do Cacau (ECA, na sigla em inglês) divulgou nesta quinta-feira que 350.739 toneladas do produto foram processadas no último trimestre de 2023, recuo de 4,24% ante o mesmo período do ano anterior. Com isso, no acumulado do ano, a ECA registrou a moagem de 1,436 milhão de toneladas, baixa de 2,1% ante 2022.

O resultado representa a primeira queda anual depois das altas de 2022 e 2021, que tiveram os maiores resultados em comparação com dados dos dez anos anteriores.

A ECA representa 22 empresas do setor, como a Barry Callebaut, Cargill Cacau & Chocolate, Ferrero, Nestlé e Mondelez Internacional. Os dados de processamento de cacau são vistos como um importante indicador da demanda por chocolates.

Ásia

A moagem de cacau na Ásia caiu 8,5% no quarto trimestre de 2023 em comparação com igual período do ano anterior, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pela Associação de Cacau da Ásia (CAA, na sigla em inglês).

A moagem da amêndoa totalizou 211.202 toneladas no período de outubro a dezembro, em comparação com 230.806 toneladas no mesmo intervalo de 2022.

Em bases trimestrais, a moagem de cacau no quarto trimestre caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior. Para o ano todo de 2023, a moagem de cacau ficou em 858.675 toneladas, recuo de 5% em relação às 904.094 toneladas de 2022, segundo o levantamento.

