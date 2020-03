Moagem acumulada de cana no Centro-Sul em 2019/20 sobe 2,74% ante 2018/19

São Paulo, 11 – A moagem de cana-de-açúcar na região Centro-Sul alcançou 579,90 milhões de toneladas desde o início da safra 2019/2020 (abril de 2019 até 1º de março de 2020), o que corresponde a alta de 2,74% em comparação com o mesmo período do ciclo 2018/2019 (564,45 milhões de toneladas). Os números são da União da Indústria de cana-de-açúcar (Unica), divulgados nesta quarta-feira, 11.

A produção de açúcar no período atingiu 26,49 milhões de toneladas, representando elevação de 0,47% em comparação com igual período da safra 2018/19 (26,36 milhões de t).

Já a fabricação de etanol alcançou 32,55 bilhões de litros, aumento de 6,97% ante 2018/19 (30,43 milhões de litros). Desse total, 22,68 bilhões de litros foram de hidratado (alta de 6,38% ante 2018/19, que foi de 21,32 bilhões de litros) e 9,87 bilhões de litros de etanol anidro (mais 8,35%, pois em 2018/19 foram fabricados 9,11 bilhões de litros).

A Unica destaca em comunicado que o volume do biocombustível renovável fabricado pelas unidades do Centro-Sul até o fim de fevereiro de 2020 já supera em 1,60 bilhão de litros o recorde histórico de produção observado na safra passada (30,95 bilhões de litros). “Essa cifra deve crescer, pois ainda temos a produção de março, oficialmente incorporada à safra 2019/2020”, afirma o diretor técnico da Unica, Antonio de Padua Rodrigues

Do total fabricado até o momento no ciclo 2019/2020, o etanol produzido a partir do milho respondeu por

4,35% do volume calculado, alcançando 1,41 bilhão de litros até o fim de fevereiro – mais que o dobro

do volume observado em igual período da temporada passada (692,29 milhões de litros).

Nos últimos 15 dias de fevereiro, foram 428,46 mil toneladas de cana-de-açúcar processadas e 105,93 milhões de litros de etanol fabricados. Esse montante abrange 83,77 milhões de litros derivados do milho e 36,34 milhões de litros reprocessados (etanol anidro convertido em hidratado). Não houve registro de produção de açúcar. Padua comenta no comunicado que, “em fevereiro, tanto a moagem quanto as produções de açúcar e de etanol foram residuais”.

Em relação ao número de usinas em operação no Centro-Sul, até o momento são apenas 4 unidades de cana-de-açúcar e 11 produtoras de etanol de milho (3 dedicadas exclusivamente ao processamento desta matéria-prima). Nenhuma usina iniciou safra na segunda metade de fevereiro, mas a expectativa é de que 29 o façam na primeira quinzena de março, prevê a Unica.