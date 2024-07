MME: governo deve arrecadar R$ 15 bilhões com leilão de petróleo da União

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2024 - 18:16 Para compartilhar:

O governo federal espera arrecadar R$ 15 bilhões com o leilão de 37,5 milhões de barris de petróleo da União que será realizado no próximo dia 31, na B3. A Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) habilitou 10 empresas para o certame.

A produção é estimada para 2025, nos Campos de Mero e Búzios, considerados os maiores produtores de petróleo da União.

As empresas habilitadas são: Petrobras, Refinaria de Mataripe, CNOOC, ExxonMobil, Equinor Brasil, Galp Energia, PetroChina International (Brazil) Trading, Prio Comercializadora, Shell Trading Brasil e TotalEnergies.

O número foi informado como inédito. Segundo a PPSA, o maior número de empresas habilitadas havia sido no terceiro leilão, em novembro de 2021, quando seis empresas enviaram a documentação e três apresentaram lances.

A PPSA, vinculada ao MME, atua na gestão dos contratos de partilha de produção. Nesse modelo, a União participa da atividade de exploração e produção, por meio da empresa, mas não aporta investimentos.

A remuneração do Estado se dá pela tributação, pelo pagamento de royalties e pela venda do petróleo e do gás natural da União.