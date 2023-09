MME disponibiliza sistema para declaração de compra de energia nos leilões A-4 e A-6 de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/09/2023 - 16:56 Compartilhe

O Ministério de Minas e Energia (MME) disponibilizou o Sistema de Declaração Digital (DDIG), que receberá as previsões de compra de energia elétrica nos leilões A-4 e A-6, que acontecerão em 2024.

No sistema serão fornecidos os modelos de “Declaração de Necessidades de Compra de Energia Elétrica” e o documento “Termo de Compromisso de Compra de Energia Elétrica” do Agente de Distribuição.

Segundo o MME, as declarações ajudam na elaboração do certame e devem ser enviadas até 15 de setembro. A previsão é que os leilões aconteçam em agosto do ano que vem.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias