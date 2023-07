MME cria grupo de trabalho para analisar concessões de Amazonas Energia, Light e Enel Rio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2023 - 12:35 Compartilhe

O Ministério de Minas e Energia (MME) criou um grupo de trabalho para analisar a sustentabilidade das concessões de distribuição de energia das empresas Amazonas Energia, Light Serviços de Eletricidade S.A. (Light SESA) e Enel Rio. A medida consta em edição desta sexta-feira, 21, do Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com a publicação, o Grupo de Trabalho – Concessões de Distribuição dos Estados do Amazonas e do Rio de Janeiro (GT CDAR) está sendo instituído para “assessoramento de natureza consultiva” e se reunirá semanalmente e também extraordinariamente mediante convocação prévia do seu coordenador, o secretário nacional de Energia Elétrica, Gentil Nogueira Sá Junior, que encaminhará a pauta dos assuntos a serem debatidos.

O grupo terá prazo de até 90 dias prorrogáveis para apresentar relatório sobre situação das concessões e propostas para sua sustentabilidade a ser encaminhado ao gabinete do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Além do secretário, participarão representantes do próprio gabinete; da Secretaria Executiva da Pasta; da Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento do MME; da Subsecretaria de Assuntos Econômicos e Regulatórios da Pasta e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

