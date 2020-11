MME anula exoneração de assessor de ministro; governo nomeia diretora da ANP

O Ministério de Minas e Energia (MME) anulou a exoneração de Cesar Ferreira Borges do cargo de assessor especial do ministro da pasta, Bento Albuquerque. A decisão consta de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira que torna sem efeito o ato de exoneração, que tinha sido formalizado no último 6 “a pedido” de Borges.

Também no Diário Oficial desta terça, o governo nomeia Symone Christine de Santana Araujo para exercer o cargo de diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Ela terá mandato até 27 de março de 2022.

Para o assumir o novo posto, Symone teve o nome aprovado pelo Senado no mês passado e foi exonerada, também nesta terça-feira, do cargo que ocupava no MME, o de diretora do Departamento de Gás Natural da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

