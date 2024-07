Mixto e Serra vencem e seguem no G-4 de seus grupos na Série D do Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/07/2024 - 23:18 Para compartilhar:

Dois jogos deram sequência nesta segunda-feira na 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Mixto-MT fez seu dever de casa e venceu o Brasiliense-DF por 2 a 1, no estádio Dutrinha, em Cuiabá (MT).

Mesmo resultado do Serra-ES, que superou o Democrata SL-MG, fora de casa, na Arena Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Coincidentemente, a dupla segue dentro do G-4 – zona de classificação – de seus respectivos grupos, aparecendo em quarto lugar, com 17 pontos cada.

No Grupo A5, o Mixto contou com gols de Vançam e Giovani, ambos na primeira etapa. Tobinha, na tempo complementar, descontou para o Brasiliense, que se manteve líder da chave, com 23.

Enquanto no Grupo A6, Zé Gatinha e Lucas Capixaba garantiram o triunfo do time capixaba. Serginho fez para o Democrata SL, que segue longe da zona de classificação, em sexto, com 10 pontos.