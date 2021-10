Mitsuhiro Furusawa deve deixar cargo de vice-diretor-gerente do FMI em 30/11

O vice-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Mitsuhiro Furusawa, pretende concluir seus serviços no cargo no dia 30 de novembro, informou nesta quarta-feira, 27, a diretora-gerente do Fundo, Kristalina Georgieva. Furusawa integra o time de gerência da instituição desde março de 2015.

Georgieva elogiou os trabalhos do vice-diretor e suas habilidade diplomáticas, e disse que sua falta será sentida.

Segundo comunicado, no cargo, Furusawa liderou o trabalho do FMI nas reformas de cotas e finanças, as rodadas dos Novos Acordos de Empréstimo e acordos bilaterais de empréstimos, questões de auditoria interna e externa, e reformas de financiamento concessional, além de atuar como presidente do Comitê de Supervisão de Investimentos.

Para o Fundo, ele foi uma “peça-chave no trabalho histórico” de alocar US$ 650 bilhões de direitos especiais de saque (SDR, na sigla em inglês) e, mais recentemente, na canalização voluntária de SDRs para os países mais necessitados.

