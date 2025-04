Misturinha caseira dá errado em novela e acende alerta sobre perigos para a pele

O remake de “Vale Tudo” (TV Globo) vem dando o que falar desde sua estreia, no final de março. Mas, calma que nem tudo é fofoca. Há também questões de cuidados com a saúde. que devem ser levado em conta e que a novela acabou fazendo um alerta.

E o que viralizou na última semana nas redes sociais foi uma cena em que a personagem Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, enquanto gravava um tutorial de beleza, aplica uma máscara de argila com óleos essenciais. A ideia não deu nada certo e a vilã sofre reação alérgica, ficando com o rosto completamente vermelho.

A cena mistura humor com uma crítica necessária ao famoso “faça você mesmo”, levantando um alerta: o uso incorreto de misturinhas caseiras, mesmo que naturais, pode causar sérios danos à pele.

Quem explica é a cosmetologista natural Amanda Soares, que tem mais de cinco anos de experiência no ensino de formulações, ministrando cursos e oficinas presenciais e online, além de incentivar o uso de substâncias adequadas para o corpo e para o meio ambiente.

“Óleo essencial é altamente concentrado e nunca deve ser aplicado puro na pele, ainda mais combinado com argilas, que já têm ação intensa. O ideal é conhecer o tipo de pele, escolher a argila correta e diluir o óleo essencial de forma segura”, revela a especialista.

Amanda acrescenta, ainda, que a associação de elementos não pode ser feita de maneira aleatória, sem qualquer conhecimento e orientação de profissional especializado. Uma combinação à primeira vista inofensiva, pode resultar em uma solução nociva à pele.

“Misturinhas caseiras naturais são uma solução barata e eficiente para manter a saúde, mas a escolha dos elementos que vai compor o mix deve ser uma indicação de quem já desenvolveu testes e comprovou a eficácia dos resultados”, orienta Amanda.

Celebridades como Bruna Marquezine, Fernanda Lima, Gloria Pires e Sheila Mello já declararam seu amor pelos cosméticos naturais. Todas, inclusive, são fãs assumidas das máscaras faciais com argila — mas fazem uso com responsabilidade, sempre com orientação especializada.

Ingredientes naturais são ótimos aliados da beleza e saúde da pele. Eles são eficazes e potentes, mas pedem cautela e informação. Amanda tem a filosofia de cuidar da saúde através da natureza e com respeito ao meio ambientes. É com essa premissa que ela incentiva pessoas a realizarem suas rotinas de autocuidado e, por isso mesmo, se especializou em cosmetologia natural e leva esse conhecimento aos cursos livres que ministra. Já são cinco anos de experiência em desenvolvimento de produtos naturais, todos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

