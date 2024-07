Mística cega Baba Vanga diz que o fim dos tempos começará em 2025

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2024 - 2:21 Para compartilhar:

É o fim do mundo como o conhecemos — ou não? Baba Vanga, também conhecida como Vangeliya Pandeva Gushterova, foi uma clarividente búlgara cega, amplamente conhecida por seus supostos poderes de premonição.

Dizem que a chamada Nostradamus dos Bálcãs, uma referência ao famoso astrólogo francês, previu o 11 de setembro e a guerra na Ucrânia, segundo o The Sun.

A curandeira mística morreu em 1996, mas os seguidores da vidente ainda aguardam algumas das previsões que ela fez antes de sua morte.

De fato, alguns relatórios afirmam que Vanga alertou que o mundo acabaria em 2023 devido a armas biológicas nucleares e uma tempestade solar. Não há registro oficial de suas premonições e sua veracidade.

No entanto, a mais recente das previsões assustadoras de Vanga que ressurgiu é sua afirmação de que o fim do mundo começará em 2025, de acordo com vários relatórios .

A humanidade não será exterminada até 5079, mas o apocalipse começará em 2025, supostamente de acordo com Vanga.

Linha do tempo de Vanga para o fim da humanidade

2025: Um conflito na Europa devastará a população do continente.

2028: Os humanos começarão a explorar Vênus como fonte de energia.

2033: As calotas polares derreterão, elevando o nível do mar a níveis drásticos em todo o mundo.

2076: O comunismo se espalhará por países do mundo todo.

2130: Os humanos farão contato com alienígenas.

2170: Uma seca devastará grande parte do mundo.

3005: A Terra entrará em guerra com uma civilização em Marte.

3797: Os humanos terão que deixar a Terra porque ela se tornou inabitável.

5079: O mundo vai acabar.

Vanga não é a único que afirmou saber preventivamente quando o mundo acabaria. Alguns alegaram que a tribo maia previu que o mundo acabaria em 2012 porque seu calendário terminou em 21 de dezembro de 2012.

O Bulletin of the Atomic Scientists também anuncia uma estimativa anual com seu Doomsday Clock . O Doomsday Clock deste ano foi ajustado para 90 segundos para a meia-noite — pelo segundo ano consecutivo, “refletindo o estado contínuo de perigo sem precedentes que o mundo enfrenta”.

No ano passado, o relógio também foi ajustado para 90 segundos para a meia-noite — a mais próxima que já chegou da meia-noite na história do relógio.