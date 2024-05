Mister Brasil, Esttevan mostra seu talento além dos cliques e faz apresentação como DJ 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 21:57 Para compartilhar:

A mistura inusitada da música clássica com a eletrônica é o mote das apresentações que o DJ Esttevan fará em São Paulo neste fim de semana. No sábado, 11, e domingo 12, ele comanda o ritmo na pista de dança no Cascais Sunset, que acontece na Casa Cascais, no Jardim Europa.

No repertório, o Mister Brasil toca som original e exclusivo de remixes de grandes clássicos de nomes como Beethoven, Tchaikovsky e Bach. Tudo isso, combinado com um toque de brasilidade das canções de estrelas nordestinas como Luiz Gonzaga.

O evento será aberto ao público e terá a gastronomia também como ponto alto, criando um ambiente perfeito para o dia das mães.

Conhecido por ter sido eleito Mister Brasil, em 2021, Esttevan além de DJ é também maestro multi instrumentista, o combo de paixões que o inspiraram a ousar e inovar nas pick-ups.

“Nesse evento, eu trago referências do som atemporal da música clássica com a vibração do eletrônico contemporâneo e de canções inesquecíveis da música nordestina”, adianta o artista, que ganhou destaque como um dos primeiros brasileiros a se aventurar neste estilo musical.

“Comecei aos seis anos de idade. Aos 22, surgiu a ideia de estudar um nicho diferente que encontrei na música eletrônica, e a vertente que vibrou em minha alma foi o afro house e também brasilidades, pela sua representação cultural e histórica”, contou ele.

“Então, busquei fazer um repertório minerado, através de uma longa pesquisa sobre os nichos musicais que trazem consigo uma cultura representada por regiões que trazem a arte em sua linguagem, explorando na linha do tempo e também regionalismo”, explicou.

Com um conceito intimista no Jardim Europa, a Casa Cascais tem como um dos donos o ator Ricardo Tozzi.

