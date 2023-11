Missy Elliott, George Michael e Kate Bush entram para o Hall da Fama do Rock

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/11/2023 - 12:29 Para compartilhar:

Celebridades da música se reuniram na sexta-feira (03) no bairro do Brooklyn, em Nova York, para celebrar as novas lendas que entraram no consagrado Hall da Fama do Rock’n’Roll – nomes como Missy Elliott e o falecido George Michael.

A inovadora Kate Bush, os instigantes Rage Against the Machine, o ícone da música country Willie Nelson, a americana Sheryl Crow e o grupo de R&B The Spinners completaram a lista de 2023, em uma cerimônia que deu destaque ao conflito em Gaza.

“Cessem o fogo”, dizia um cartaz exibido por Tom Morello, guitarrista do Rage Against the Machine, na sala de imprensa.

“Pessoas comuns mudam o mundo, normais (…), que querem se levantar por um país e um planeta mais humanos, pacíficos e justos”, disse ele ao receber o reconhecimento em nome do grupo.

Seu discurso precedeu a apresentação de Missy Elliott, a primeira rapper a entrar neste seleto clube, apresentada por outra lenda do rap, Queen Latifah.

“Me sinto honrada de estar nesta sala com todos vocês”, disse a artista de “Lose Control” e “Get Ur Freak On”, justo quando o gênero do hip-hop comemora seu 50º aniversário.

Antes da cerimônia, Latifah disse que essa homenagem é “uma bênção”, em uma entrevista ao programa “Good Morning America”, da ABC.

Na apresentação do ícone country Nelson, o cantor e compositor Dave Matthews também abordou a situação em Gaza: “Vivemos em um mundo onde bombas são lançadas contra crianças e chamam isso de dano colateral”.

“Mas são pessoas como Willie Nelson que me dão esperança”, acrescentou.

– O compositor de Elton John –

O Hall da Fama, com sede em Cleveland, que consulta mais de 1.000 artistas, historiadores e membros da indústria para selecionar as novas lendas, realizou a cerimônia no Barclays Center do Brooklyn.

Há algum tempo, a instituição tem definido o rock mais em termos de espírito do que de gênero, incluindo várias estrelas do rap, pop, R&B e música country.

Os membros do Hall da Fama são elegíveis 25 anos após o primeiro lançamento comercial de um álbum.

A cerimônia também concedeu prêmios de excelência musical a Chaka Khan, Al Kooper e Bernie Taupin – o compositor por trás de muitas das músicas de Elton John.

Em sua apresentação, John, que cantou “Tiny Dancer” na cerimônia, descreveu seu velho amigo como “um dos melhores escritores de música de todos os tempos”.

O Hall também incluiu DJ Kool Herc e Link Wray como “influências”, e homenageou o falecido criador de “Soul Train”, Don Cornelius, na categoria “não-intérprete”, que contempla profissionais que não sobem ao palco.

Entre as ausências notáveis esteve a de Kate Bush, que se desculpou na sexta-feira sem especificar o motivo. “Para mim, a verdadeira honra é saber que vocês acham que eu mereço”, disse a cantora.





“Estou completamente impressionada com essa grande honra, um prêmio que fica no coração da indústria da música americana”, acrescentou Bush em seu site.

O Hall da Fama do Rock’n’Roll é uma das instituições da indústria musical que, assim como a Recording Academy, organizadora do Grammy, tem se esforçado nos últimos anos para renovar sua imagem, frequentemente criticada por ser majoritariamente masculina e branca.

O presidente do Hall da Fama, John Sykes, destacou a inclusão de mulheres, com os prêmios a Bush, Elliott e Crow neste ano. “Precisamos fazer melhor, mas estamos progredindo”, indicou.

