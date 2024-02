Míssil russo quase atingiu Polônia durante ataques contra Kiev

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/02/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 FEV (ANSA) – Um dos mísseis lançados pela Rússia durante o maciço ataque orquestrado nesta quarta-feira (7) na Ucrânia voou em direção à Polônia e deixou as forças de Varsóvia em alerta.

O projétil chegou a ficar cerca de 20 quilômetros de distância da fronteira polonesa, mas o míssil virou e seguiu em direção à região oeste de Lviv.

A imprensa ucraniana informou que três jatos F-16 da Força Aérea da Polônia chegaram a decolar para interceptar o míssil.

O Exército russo organizou um grande ataque em solo ucraniano, que foi feito em várias ondas de bombardeios, incluindo um na capital Kiev, onde parte da cidade ficou sem eletricidade.

As autoridades locais informaram que ao menos quatro civis morreram e 16 ficaram feridos durante a ofensiva, que atingiu um edifício residencial.

Além dos bombardeios com mísseis, as forças de Moscou lançaram ao menos 15 drones kamikaze sobre a Ucrânia durante a parte da madrugada, mas 12 foram abatidos pelas defesas aéreas ucranianas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Unicef também mostraram preocupação com as ofensivas russas contra hospitais e escolas na Ucrânia. Em um ano, as entidades documentaram mais de 1,5 mil ataques a locais de serviços sanitários. (ANSA).

