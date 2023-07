Míssil russo atinge edifício residencial e deixa três feridos na Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/07/2023 - 16:40 Compartilhe

Pelo menos três pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (28) em um ataque russo contra a cidade de Dnipro, no centro-leste da Ucrânia, que teve impacto em um edifício de apartamentos, indicou o ministro do Interior ucraniano.

“Três pessoas pediram assistência médica”, publicou Ihor Klimenko no Telegram, detalhando que o ataque atingiu um “edifício de vários andares”, e que equipes de socorro estavam mobilizadas no local. O deputado ucraniano Oleksander Bakumov indicou no Telegram que a cidade foi alvo de “um ataque de mísseis” russos.

Horas antes, Moscou disse ter interceptado dois mísseis ucranianos no sudoeste de seu território. A queda de destroços de um deles deixou pelo menos 15 feridos leves na cidade de Taganrog, perto da fronteira ucraniana, segundo as autoridades russas.

