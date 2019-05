Míssil israelense atinge província síria e deixa feridos

Um míssil israelense atingiu na noite desta segunda-feira a província de Quneitra, no sul da Síria, deixando feridos, informou a agência oficial Sana, em um ataque confirmado por Israel.

“Um míssil israelense atingiu (a colina de) Tell Al Shaar em Quneitra”, revelou a Sana, acrescentando que havia “um veículo militar impactado e feridos”, sem precisar o número.

O Exército de Israel confirmou que realizou um ataque aéreo contra um objetivo na vizinha Síria, e declarou que respondia a um disparo de míssil efetuado da região contra um de seus aviões.

O disparo do território sírio caiu no próprio país e a missão do avião de caça israelense foi cumprida, informou o Exército através de um comunicado.

A província de Quneitra fica ao lado das Colinas de Golán, cuja maior parte foi anexada e ocupada por Israel.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com sede em Londres, informou que o míssil israelense “foi disparado supostamente da parte ocupada de Golan”.