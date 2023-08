Missão lunar da Rússia fracassa após colisão de sonda

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2023 - 11:33 Compartilhe

MOSCOU, 21 AGO (ANSA) – A primeira missão lunar da Rússia em quase 50 anos fracassou após a sonda Luna-25 ter colidido com a superfície da Lua.

Segundo informações da Agência Espacial da Rússia, a Roscosmos, o contato com a nave, que não estava tripulada, foi completamente perdido no momento de pré-pouso.

A agência revelou que a sonda “entrou em uma órbita imprevisível”, além de confirmar a criação de uma comissão para investigar as causas da colisão.

“Durante a operação, ocorreu uma situação anormal abordo da estação automática, que não permitiu que a manobra fosse realizada com os parâmetros especificados”, explicou a Roscosmos.

O fracasso da missão foi um balde de água fria nas ambições russas de ser a primeira nação a pousar no polo sul da Lua, além de deixar em evidência o declínio do programa espacial civil do país. O objetivo era realizar um pouso suave no satélite natural para iniciar as explorações.

A última vez que os russos fizeram uma missão lunar havia sido em 1976, através da Luna-24, quando o Kremlin era ocupado por Leonid Brezhnev.

O polo sul lunar é acompanhado com muito interesse por cientistas de todo o mundo, pois acreditam que seria possível encontrar água por lá, já que a região fica permanentemente na sombra.

Com o fracasso da Rússia, a Índia desponta como a principal favorita para vencer essa corrida pelo polo sul do satélite natural. A nave Chandrayaan-3 está prevista para pousar na área ainda nesta semana. (ANSA).

