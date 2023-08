Missão espacial indiana supera mais uma etapa antes de pousar na Lua

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/08/2023 - 10:11 Compartilhe

A nova missão espacial da Índia, lançada em 14 de julho, superou nesta quinta-feira uma etapa decisiva em sua segunda tentativa de pousar na Lua, com a separação do módulo lunar de seu foguete de lançamento.

A Organização Indiana de Pesquisas Espaciais (ISRO) confirmou que o módulo da missão Chandrayaan-3 se “separou com sucesso”, seis dias antes do pouso na lua, previsto para 23 de agosto.

Segundo a ISRO, o foguete “seguirá sua viagem na órbita atual durante meses/anos” no marco de um programa de estudo dos exoplanetas –planetas situados fora do sistema solar– para explorar se são habitáveis para seres humanos.

Se as previsões se cumprirem, Chandrayaan-3 pousará com segurança perto do polo sul da Lua entre 23 e 24 de agosto.

A Índia dispõe de um orçamento relativamente pequeno para seu programa aeroespacial, comparado a outros países, mas avança rapidamente na esteira de outras potências mundiais.

Se for bem-sucedido, o país mais populoso do mundo se unirá a um círculo muito restrito de nações que alcançaram o pouso controlado na Lua: Rússia, Estados Unidos e China.

A última tentativa do programa Chandrayaan falhou há quatro anos, quando as equipes terrestres perderam o contato com a nave pouco antes de sua chegada à Lua.

O Chandrayaan-3 inclui um módulo de pouso, chamado Vikram (coragem em sânscrito), e um “rover”, um robô móvel, Pragyan (sabedoria em sânscrito), que explorará a superfície lunar.

Esta missão custou 74,6 milhões de dólares (371 milhões de reais na cotação atual), segundo a imprensa, muito menos que as dos outros países.

