Missão da SpaceX decola para primeira caminhada espacial comercial

AFPi AFP 10/09/2024 - 11:24

Um bilionário, um piloto e duas funcionárias da SpaceX decolaram nesta terça-feira(10) da Flórida, nos Estados Unidos, em uma missão que marca uma nova etapa na exploração comercial do espaço, com a primeira caminhada espacial privada da história.

“Polaris Dawn decola!”, anunciou a empresa de Elon Musk na rede social X – também do magnata – com foto do foguete Falcon 9 decolando do Centro Espacial Kennedy.

A decolagem foi adiada diversas vezes nas últimas duas semanas, principalmente devido ao mau tempo.

O comandante desta missão, chamada Polaris Dawn e com duração prevista de cinco dias, é o bilionário americano Jared Isaacman, que trabalha com a empresa de Musk há vários anos e financia parte da viagem, cujo custo não foi revelado.

Um dos principais objetivos é testar os primeiros trajes espaciais da empresa, brancos e de aspecto futurista.

“Imagino que um dia muitas pessoas ou mesmo famílias inteiras saltarão pela superfície lunar em seus trajes SpaceX”, disse Isaacman em entrevista coletiva no mês passado.

“É uma enorme honra ter a oportunidade de testá-los neste voo”.

A nave também pretende atingir 1.400 km de altitude, a maior distância percorrida por uma tripulação desde as missões lunares Apollo, há mais de meio século. A partida será transmitida ao vivo no terceiro dia de missão.

– Treinamento intensivo –

É a primeira vez que funcionários da SpaceX viajam ao espaço. Junto com Isaacman, a equipe é completada por: Sarah Gillis, engenheira e responsável pelo treinamento de astronautas da empresa; Anna Menon, que trabalhou para a Nasa antes de ingressar na SpaceX e também é engenheira líder de operações especiais; e Scott Poteet, tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos e amigo de Isaacman.

Os quatro passaram mais de dois anos de treinamento intensivo que incluiu centenas de horas em simuladores, além de paraquedismo, mergulho e treinos no cume de um vulcão no Equador.

Para a caminhada no espaço, a nave Dragon da SpaceX não está equipada com uma eclusa de descompressão, então toda a tripulação ficará exposta ao vácuo do espaço assim que a escotilha se abrir.

Dois passageiros permanecerão a bordo, enquanto outros dois se aventurarão em turnos, por cerca de 15 minutos cada.

Na cápsula, farão movimentos para testar os novos trajes. “Parece que estamos dançando”, alertou Isaacman.

Isaacman, dono da financeira Shift4, já viajou ao espaço em 2021 a bordo de outra missão orbital da SpaceX que ele financiou, a Inspiration4, a primeira sem astronautas profissionais.

Polaris Dawn inaugura o programa Polaris, anunciado com ampla divulgação há dois anos e meio.

Após uma segunda missão semelhante, a terceiro deverá ser o primeiro voo tripulado do megafoguete Starship da SpaceX, atualmente em desenvolvimento e destinado a viagens à Lua e a Marte.

