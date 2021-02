Missão da ONU se diz ‘devastada’ por morte de italiano no Congo

ROMA, 22 FEV (ANSA) – Um dos chefes da missão da ONU na República Democrática do Congo, David McLachlan-Karr, disse estar “devastado com a morte do embaixador Luca Attanasio” e “condenou fortemente” o ataque ao comboio da Monusco. “Os responsáveis desse ataque devem ser identificados e perseguidos com a máxima determinação”, acrescentou. (ANSA).

