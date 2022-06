Missão da Astra Space sofre falha e perda de satélites meteorológicos da Nasa

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) – A missão da empresa de foguetes Astra Space de enviar minúsculos satélites de monitoramento meteorológico da Nasa para órbita falhou neste domingo após um motor de propulsão de segundo estágio ser precocemente desligado no espaço, de acordo com a transmissão ao vivo da missão pela empresa.





A falha ocorreu cerca de 10 minutos após uma decolagem bem-sucedida do Rocket 3.3, do Astra, de uma plataforma de lançamento na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos.

“Tivemos um voo nominal de primeiro estágio. No entanto, o motor do estágio superior desligou antes e não entregamos nossas cargas em órbita”, disse Amanda Durk Frye, comentarista de transmissão ao vivo do Astra.

