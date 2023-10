Missa em Aparecida tem sermão contra aborto e desmatamento

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/10/2023 - 14:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 12 OTT – O arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, se manifestou hoje (12) contra o aborto e o desmatamento, durante a principal missa pelo dia da padroeira nacional do Brasil, celebrada no santuário nacional no interior de São Paulo.

“O mundo olha para nós, vamos plantar árvores, Nossa Senhora Aparecida é a senhora da vida por isso dizemos sim à vida, não ao aborto. Sim à vida, não ao desmatamento, não a depredação da mãe terra”, declarou o religioso.

Ainda no sermão dado na Basílica lotada, dom Orlando pediu aos fiéis que “rezem por favor pela paz na Ucrânia e na Terra Santa e nas periferias de nossas cidades e no mundo inteiro”.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou da cerimônia concluída por volta das 10h30 (horário local), junto com outras autoridades.

Segundo a assessoria de imprensa do Santuário, umas 300 mil pessoas devem passar pela cidade de Aparecida para participar de alguma das sete missas. A primeira foi celebrada às 5h da manhã, acompanhada de uma procissão.

O Brasil é o pais com a maior população católica do mundo e o culto a Senhora Aparecida ocorre há mais de 200 anos. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias