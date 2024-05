Missa de sétimo dia de Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, acontece nesta segunda-feira, 6, no Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 15:17 Para compartilhar:

Familiares e amigos de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, informaram a missa de sétimo dia em homenagem ao cantor, vítima de câncer. O artista morreu no dia 26 de abril, aos 51 anos, em um hospital na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Anderson Leonardo estava tratando um um câncer inguinal desde outubro de 2022, quando recebeu o diagnóstico. Após três meses de tratamento, ele chegou a anunciar a cura, mas a doença voltou em maio de 2023. Desta vez, o câncer havia atingido os testículos.

O cantor foi internado em setembro último para tratar uma embolia pulmonar e chegou a ir para o CTI, mas teve alta após 11 dias.

Já no fim de fevereiro deste ano, ele precisou novamente ser internado após se queixar de “fortes dores” ao final de um show.

A missa em homenagem ao vocalista será realizada às 19h, na Igreja São Jorge, no bairro de Quintino Bocaiúva, zona norte da cidade do Rio de Janeiro.