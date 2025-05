Missa de posse de Leão XIV terá forte esquema de segurança

ROMA, 15 MAI (ANSA) – A cerimônia de posse do papa Leão XIV, marcada para acontecer no próximo domingo (18), no Vaticano, terá um fortíssimo esquema de segurança.

De acordo com as autoridades italianas, a região será composta por três zonas de segurança e dois postos de controle para acesso às áreas restrita e de segurança máxima.

“O chefe da polícia de Roma recordou metaforicamente as palavras de Leão XIV na Loggia de São Pedro, imaginando o plano de proteção dos eventos como uma ‘ponte’ oferecida aos fiéis para se aproximarem do Vaticano e acolherem o novo líder da Igreja Católica”, afirmaram as forças de ordem da capital.

Ao todo, serão montados cinco postos de controle de pré-filtragem para permitir a entrada dos fiéis na área reservada. Além disso, telões serão instalados na Piazza Risorgimento e na Piazza Cavour.

A Piazza del Sant’Uffizio, por sua vez, será reservada para uma categoria de fiéis indicada pela Santa Sé, bem como para delegações estrangeiras que terão medidas extraordinárias.

A região terá um final de semana agitado, pois a missa será acompanhada pelo Jubileu das Confrarias e eventos esportivos no Estádio Olímpico e no Foro Itálico, que sediarão, respectivamente, o jogo entre Roma e Milan e as finais do Masters 1000 de Roma. (ANSA).