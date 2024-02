Miss Universo Trans denuncia youtuber americano por transfobia na Sapucaí

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/02/2024 - 16:54 Para compartilhar:

A modelo brasileira Luanna Isabelly, vencedora do Miss Universo Trans 2023, denunciou o youtuber americano Darren Jason Watkins Jr., o IShowSpeed, por transfobia, na sexta-feira, 16.

O influencer digital realizava uma live em seu canal no Youtube em um camarote dos desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro, durante o carnaval, na segunda-feira, 12, quando abordou Luanna Isabelly.

Em um primeiro momento, ele perguntou a idade da modelo, que tem 28 anos. Na sequência, o youtuber repetiu a idade dela engrossando a voz e disse: “this might be an impostor among us [‘talvez exista um impostor entre nós’, em tradução livre].”

Curtindo os desfiles na Marquês de Sapucaí, a modelo não reparou no tom de ironia usado por Darren. No dia seguinte, no entanto, o trecho do episódio começou a viralizar nas redes sociais.

Já na quinta-feira, 15, Luanna Isabelly foi a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) do Rio de Janeiro, acompanhada de um advogado e denunciou o youtuber americano pelo crime de transfobia.

No mesmo dia, a organização nacional do Miss Universe Trans Brasil emitiu uma nota de repúdio pelo ocorrido. “Este evento não apenas ilustra os desafios enfrentados pela comunidade trans no Brasil, mas também evidencia a urgência de combater o preconceito em todas as suas formas”, diz a nota.

“Este ato de discriminação foi não apenas desrespeitoso, mas também desumano, minando a dignidade e a autoestima de Luanna diante de uma audiência global, na qual, está a frente como Miss Universe Trans, lutando contra o preconceito e a discriminação”, ressalta a nota.

A organização classificou a atitude como “violência simbólica e psicológica” e destacou que o Brasil está na liderança do ranking de assassinatos de pessoas transexuais e travestis.

