Miss Universo 2023 ocorre neste sábado com transmissão pelo YouTube

O Miss Universo 2023 ocorre neste sábado, 18 de novembro. Entre as candidatas, a gaúcha Maria Brechane será a representante brasileira, após ter vencido o Miss Brasil 2023. Quem venceu a última edição do evento, em 2022, foi R’Bonney Gabriel, participante dos Estados Unidos.

No início deste mês, o Grupo Global JKN, que detém a marca do Miss Universo, anunciou que pediu falência enquanto tenta resolver um “problema de liquidez”).

Onde assistir ao Miss Universo 2023

A cerimônia está marcada para as 22h, no horário de Brasília. É possível assistir à transmissão ao vivo e grátis pelo canal oficial do Miss Universo no YouTube.

