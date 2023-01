Miss Tailândia brilha em vestido feito de lacres de latinhas: ‘Pais catadores de lixo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/01/2023 - 3:08 Compartilhe

Anna Sueangam-iam, a Miss Tailândia, viralizou na internet ao mostrar seu vestido para a rodada preliminar do concurso Miss Universo. Feito de lacres de latinhas, a peça esconde uma história emocionante da infância da modelo.





“Este vestido foi inspirado no ambiente familiar da minha infância. Crescendo com pais catadores de lixo, minha vida quando criança foi entre pilhas de lixo e materiais recicláveis. Este vestido exclusivo foi propositalmente feito sob medida com materiais descartados e reciclados para apresentar ao universo que o que é considerado inútil por muitos, na verdade possui seu próprio valor e beleza”, escreveu Anna em seu Instagram na última quinta-feira (12).

A postagem feita pela modelo já conta com mais de 160 mil curtidas. De acordo com o perfil oficial do Miss Universo Tailândia, o vestido é uma combinação de lacres com cristais Swarovski.



