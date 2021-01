Miss mexicana Ximena Hita, de 21 anos, é encontrada morta

A modelo Ximena Hita, candidata a Miss México de 2021, morreu na sexta-feira (1º). Vencedora do concurso de beleza de 2019 na cidade de Aguascalientes, no México, a jovem, de 21 anos, foi encontrada morta em seu apartamento. As informações são do portal Infobae.

A polícia local investiga a causa da morte, mas há a suspeita de que a modelo, que também era paramédica e estudante de Enfermaria, tenha tirado a própria vida.

Nas redes sociais, a página da Organização Miss México lamentou a morte da candidata do concurso nacional. “Ximena, sempre nos lembraremos de você. Obrigado por todo seu amor pela construção de uma sociedade inclusiva e com valores, seu legado que sempre carregaremos. Lamentamos profundamente sua partida e expressamos nossas condolências à sua família, amigos e à coordenação estadual do Miss Aguascalientes”, diz a publicação.

MISS MÉXICO DE LUTOEstimada familia Miss México:No existe una manera correcta de comunicar noticias tan... Posted by Miss Mexico Organization on Friday, January 1, 2021

