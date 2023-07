Miss italiana atacada com ácido vira ‘heroína’ da Disney Paris

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/07/2023 - 17:50 Compartilhe

RIMINI, 25 JUL (ANSA) – A ex-miss italiana Gessica Notaro, que teve o rosto desfigurado por um ataque com ácido há seis anos, se juntou à equipe dos 13 Vingadores da Disneylândia de Paris.

“Dentro do parque e da colaboração a Gessica se torna uma super-heroína pelo que ela representa na sociedade”, disse a italiana de 33 anos em entrevista ao Qn.

A finalista do Miss Itália de 2007 também comentou que seu superpoder é a “energia”.

“Tudo passa pela energia: um canal para reagir às dificuldades que a vida me apresenta. A energia é o combustível com o qual vivemos as nossas relações e que utilizamos em tudo o que decidimos fazer. Com a energia podemos mudar o nosso futuro, torná-lo melhor”, afirmou a italiana.

Notaro acrescentou que é uma honra participar da ação, principalmente por “amar” os super-heróis da Disney e da Marvel.

Após o ataque sofrido pelo ex-companheiro, Notaro se tornou uma personalidade da televisão e uma ativista na luta contra a violência de gênero. (ANSA).

