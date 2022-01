Miss EUA 2019 morre após cair de prédio em Manhattan

Cheslie Kryst, Miss EUA 2019, caiu do 9º andar de um prédio em Manhattan, nos Estados Unidos, foi encontrada já sem vida na rua. A polícia investiga as causas, mas, pouco tempo antes de ser encontrada morta, Cheslie publicou uma foto no Instagram com a seguinte legenda: “Que esse dia te traga descanso e paz”.

Instagram will load in the frontend.

“É com muita tristeza que informamos a morte de nossa querida Cheslie. Sua luz inspirou outros ao redor do mundo com sua beleza e força. Cheslie era símbolo de amor, seja por seu trabalho como advogada, como Miss EUA e como apresentadora. Mas especialmente como filha, irmã, amiga, mentora e colega”, disse um comunicado oficial da família.

Saiba mais