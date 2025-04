Miss Espírito Santo e ex-primeira-dama de Cariacica, Nabila Furtado morre aos 35 anos

Nabila Furtado, miss Espírito Santo, morreu, aos 35 anos de idade, na última terça-feira, 22. A notícia foi divulgada pelo marido, Juninho Geraldo, por meio das redes sociais. Ela havia relatado que passou um mês internada em um hospital de Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória, cidade de onde já foi primeira-dama.

A modelo precisou de internação devido a um quadro de trombose, que atingiu ombro e braço esquerdos. A morte se deu por embolia pulmonar causada por trombose, ocorrida devido a um câncer de mama diagnosticado em 2020.

+Marcello Novaes comemora mais um papel de vilão: ‘Desafiador’

+Giovana Cordeiro destaca o poder transformador do esporte: ‘Impacto social positivo’

No Feed do Instagram, Juninho Geraldo publicou informações sobre o velório da esposa. Pouco antes, ele havia postado uma foto com as mãos dos dois entrelaçadas.

“Juntos até o último momento”, escreveu ele na imagem em que a mão da modelo aparece com um equipamento médico.

O corpo de Nabila foi velado na Associação de Moradores de Vila Palestina, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira, 23, e o sepultamento aconteceu no Cemitério São Jorge, em Alto Lage, às 13h.

Nabila Furtado era advogada, modelo e ex-primeira-dama. Ela acumilava uma série de títulos em concursos de beleza, como Miss Cariacica 2009, Miss Espírito Santo Simpatia 2010, Miss Espírito Santo Intercontinental 2016, vice-Beleza do Brasil 2016, Miss Brasil Queen 2016 e Mrs. Brasil Glam 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juninho Geraldo Luzia (@juninho.cariacica)