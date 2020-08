MIS lança exposição virtual sobre Leonardo da Vinci

SÃO PAULO, 20 AGO (ANSA) – A exposição “Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio”, que estava sendo realizada no MIS Experince, em São Paulo, ganhou uma versão virtual a partir desse mês de agosto.

Por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), a visitação ao espaço físico foi suspensa em março deste ano, tendo recebido, durante seu período de funcionamento, cerca de 480 mil pessoas.

Segundo o governo do Estado, “será possível passear por todas as áreas temáticas, incluindo a sala de projeção, com imagens em 360 graus”.

“O público será levado a uma imersão completa com experiência em realidade aumentada de objetos expostos no espaço físico e terá acesso a uma série de vídeos com conteúdos que revelam aspectos curiosos do artista renascentista”, diz ainda o comunicado.

Quem quiser fazer a visita, precisa comprar um ingresso no valor de R$ 20, que dá direito ao uso da plataforma por 24 horas a partir do primeiro acesso, além de poder participar de duas lives sobre a mostra. As escolas paulistas terão acesso gratuito e com horário marcado mediante agendamento no site.

A exposição virtual está disponível no link http://www.exposicaodavinci500anos.com.br.

A “Leonardo Da Vinci – 500 Anos de um Gênio” conta com 18 áreas temáticas que mostram as inúmeras facetas do italiano e sua genialidade na pintura, arquitetura, engenharia, entre outros.

(ANSA).

