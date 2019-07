MIS fará exposição sobre Leonardo Da Vinci em outubro

SÃO PAULO, 10 JUL (ANSA) – O Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, realizará uma exposição sobre o gênio renascentista Leonardo da Vinci (1452-1519) em outubro. A informação foi confirmada pelo novo diretor geral do local, Marcos Mendonça, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Segundo ele, a mostra sobre o pintor italiano acontecerá em um novo espaço dedicado à projeção imersiva, localizado em um antiga marcenaria da TV Cultura, no bairro da Água Branca. A programação e a data da exibição ainda não foram divulgadas. Considerado uma das figuras mais icônicas da humanidade, Da Vinci está sob os holofotes em 2019, quando se celebra os 500 anos de sua morte. Seu fascínio e mistério, traduzidos em belas obras de arte, podem ser encontrados em exposições nas diversas cidades que ficaram marcadas pela genialidade do artista. (ANSA)