Mirella Santos faz chá revelação em Live para 1 milhão de espectadores

A influenciadora Mirella Santos, de 24 anos, realizou uma chá revelação e transmitiu a celebração em uma live que chegou a alcançar mais de um milhão de espectadores simultâneos.

Mirella está grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Gabriel Farias. Na festa, que ocorreu na última quarta-feira, 23, o casal revelou que terá uma menina e que ela se chamará Luna.

Mirella havia anunciado a gravidez em julho. Já nesta quinta, 24, ela compartilhou mais registros do momento em que descobriu que será mãe de uma menina.

A influenciadora é integrante das Gêmeas Lacração ao lado da irmã Mariely Santos, que também estava presente no evento. Juntas, elas somam quase 30 milhões de seguidores no Instagram.

As gêmeas também são irmãs da cantora MC Loma, que chegou a fazer uma apresentação no chá revelação. A festa teve grande repercussão nas redes sociais, ficando entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

