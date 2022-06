Mirella Santos e Ceará comemoram 10 anos de casamento nas Maldivas

Mirella Santos e o humorista Wellington Muniz, o Ceará, estão comemorando os 10 anos de casamento em uma viagem nas Maldivas, e têm compartilhado em suas redes sociais momentos de muito amor em cenários paradisíacos.

Nesta quarta-feira (15), a modelo compartilhou uma foto em que aparece de biquíni deitada em uma rede, apenas com o céu e o mar ao fundo. Na legenda, ela escreveu: “Nem sempre o que cai na rede é peixe, né?”.





Já seu marido aproveitou para também postar um clique “solitário”, a lado de um hidroavião. “Me sentindo um blogueiro nas Maldivas. Se liga na sensualidade do menino. Será que levo jeito?”, brincou Ceará.

A viagem do casal começou no último dia 9, e Mirella aproveitou para compartilhar imagens dos dois ainda no avião a caminho das Maldivas.

“Comemorando os 10 anos de casamento. A caminho do paraíso Maldivas, confesso que estou ansiosa”, escreveu a modelo.

Já no país, no último domingo (12), Dia dos Namorados, o casal compartilhou momentos de muito amor para comemorar a data.

“Feliz dia dos namorados para meu eterno namorado, marido, parceiro, fiel escudeiro, meu fechamento! Te amo minha vida!”, escreveu a modelo. “Você é minha parceira de todas as horas. Um ser incrível e singular. Mulher, menina, mãe, esposa e minha eterna namorada. Feliz dia dos namorados @misantosoficial Te amo!”, disse o humorista.

