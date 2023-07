Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, anuncia 1ª gravidez: ‘Nosso sonho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2023 - 21:52 Compartilhe

A influenciadora Mirella Santos usou a sua conta no Instagram, na noite desta sexta-feira (14), para anunciar que está à espera do primeiro filho.

Ela e a irmã Mariely se apresentavam como as Gêmeas Lacração, amigas de palco e de vida de MC Loma.

“Nosso sonho se realizou. Muito feliz”, escreveu ela na legenda da publicação com um carrossel de registros ao lado do marido, o surfista Gabriel Farias.

Os dois se casaram em setembro de 2021.

“Minhas linhas e meus linhos estão preparados para ser tios. Estou muito feliz e hoje me senti preparada para compartilhar com vocês”, complementando ela, referindo-se aos fãs.

Em 2018, o Brasil desceu e subiu, ao som do brega funk “Envolvimento”, sucesso de MC Loma, que contava com as Gêmeas Lacração, como dançarinas.

De lá para cá, a amizade cresceu e a família também.

Loma se tornou mãe de Melanie, em setembro. Mariely ganhou uma aliança do namorado André Pires, ao lado de quem está há mais de dois anos. Mirella se casou em 2021.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mirella Santos (@eumirellasantos)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias