Mirella Santos agradece apoio do marido após acidente em casa

Mirella Santos usou suas redes sociais para agradecer o apoio que recebeu dos fãs após sofrer um acidente doméstico. A modelo desmaiou, bateu com a cabeça e precisou ser internada em um hospital na capital paulista. Após uma bateria de exames, ela teve que ser submetida a uma cirurgia na orelha.

“A foto não é das melhores mas eu não poderia deixar de agradecer a cada um que se preocupou comigo me mandando mensagens e por todas as orações. Ao meu marido por ser tão parceiro e companheiro, à minha família, amigos e toda a equipe médica que me atendeu com maior carinho e paciência”, afirmou Mirella, no último domingo (8). Ela é casada com o humorista Wellington Muniz, o Ceará, com quem tem uma filha, Valentina, de 6 anos.

“Foi apenas um grande susto, mas Deus esteve comigo a cada momento. Já retornei a vida normal com minhas atividades e obrigações. A palavra que resume o momento é: gratidão a todos”, completou a modelo, que teve alta na noite de sábado (7).

