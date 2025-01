Mirassol vira sobre o Guarani e conquista a quarta vitória seguida no Paulistão

Em um jogo movimentado, principalmente no primeiro tempo, e com cinco gols, o Mirassol conquistou sua quarta vitória seguida no Campeonato Paulista. Com apoio da torcida venceu o Guarani por 3 a 2, de virada, nesta quarta-feira, no estádio Maião, em Mirassol, pela quinta rodada.

Com gols de Gabriel, Negueba e Lucas Ramon, o time da casa, dono do melhor ataque do torneio, agora soma 16 gols. A vitória leva o Mirassol aos 12 pontos, no Grupo A. Antes de superar o rival de Campinas, já havia vencido Água Santa, São Bernardo e Portuguesa.

O Guarani, que até então havia sofrido apenas um gol no campeonato, permanece com sete pontos. Em cinco compromissos, foram duas vitórias, um empate de duas derrotas. João Marcelo e Geovane balançaram as redes pelo time verde.

O visitante começou o jogo em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos 3 minutos. Após erro na saída de bola do Mirassol pelo lado direito, Luiz Miguel roubou e acionou João Marcelo. O atacante dominou dentro da área, girou sobre a marcação e finalizou cruzado, vencendo Alex Muralha.

O gol despertou o Mirassol, que passou a pressionar e chegou ao empate aos 16 minutos. Lucas Ramon aproveitou a desatenção da defesa e cruzou rasteiro para Gabriel, que se antecipou na pequena área e marcou. Neste jogo ele completou sua centésima partida pelo clube.

A equipe da casa manteve a pressão e quase virou quando Iury Castilho não conseguiu cabecear com precisão após cruzamento. Mais organizado, o Mirassol seguiu superior na reta final do primeiro tempo e conseguiu a virada aos 38 minutos. Danielzinho cobrou falta na área, Negueba ficou com o rebote e, na segunda tentativa, bateu no canto esquerdo para fazer o segundo gol.

No fim do primeiro tempo, o Guarani pressionou em busca do empate e conseguiu igualar o placar aos 45 minutos. Geovane recebeu passe pela direita de João Marcelo, invadiu a área e, quase sem ângulo, finalizou no cantinho, do lado de Alex Muralha, para balançar as redes.

Assim como no primeiro tempo, o Guarani voltou ligado e, melhor em campo, criou boas chances. Mesmo com o time campineiro mais ofensivo, foi o Mirassol quem ampliou. Diego Gonçalves avançou pela esquerda e cruzou para a área. Após disputa de Léo Gamalho pelo alto com a defesa adversária, a bola sobrou para Lucas Ramon, que arriscou de fora da área e marcou o terceiro gol.

O Guarani pressionou nos minutos finais e só não empatou porque Alex Muralha fez defesas decisivas. O visitante seguiu insistindo, mas o Mirassol segurou a vitória e garantiu mais três pontos no Paulistão.

Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o Mirassol enfrenta o Velo Clube no sábado, às 20h30, em Rio Claro. Já o Guarani entra em campo no domingo, quando recebe o Palmeiras no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 3 X 2 GUARANI

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, David Braz, João Victor e Reinaldo (Zeca);Neto Moura, Danielzinho, Gabriel (Diego Gonçalves) e Chico Kim (Clayson); Negueba (Guilherme Pato) e Iury Castilho (Léo Gamalho). Técnico: Eduardo Barroca.

GUARANI – Gabriel Mesquita (Fred Conte); Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa (Vinícius Kauê); Nathan Camargo, Mateus Sarará e Geovane; João Victor (Léo Porfírio), Luiz Miguel (Rafael Bilu) e João Marcelo.

Técnico: Maurício Souza.

GOLS – João Marcelo, aos 3, Gabriel, aos 16, Negueba, aos 38, e Geovane, aos 45 minutos do primeiro tempo. Lucas Ramon, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alex Muralha (Mirassol); Mauricio Souza (Guarani).

ÁRBITRA – Marianna Nanni Batalha.

RENDA – R$ 58.740,00.

PÚBLICO – 2.562 pagantes.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)