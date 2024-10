Mirassol vence Ponte Preta com golaços e se consolida no G-4 da Série B do Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/10/2024 - 19:40 Para compartilhar:

Com três golaços, o Mirassol conquistou mais uma importante vitória rumo ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time do interior recebeu a Ponte Preta no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), e venceu por 3 a 0, pela 34.ª rodada. Dois gols foram marcados somente no fim do jogo, mas o time da casa controlou a partida desde o começo.

Esta foi a terceira vitória seguida do Mirassol, que chegou a 59 pontos na terceira colocação. O Ceará, primeiro fora do G-4, tem 54. Dentro de casa, o Mirassol conta com 12 vitórias, quatro empates e só uma derrota.

Já a Ponte Preta segue com 38 pontos, e continua ameaçada pela zona de rebaixamento (Z-4), aberta pelo Botafogo, em 17.º com 36. Foi a terceira derrota seguida como visitante, condição em que soma uma vitória, seis empates e dez derrotas.

Nos 15 primeiros minutos, o Mirassol já começou dominando o jogo, mas ainda permitia algumas escapadas da Ponte Preta, todas sem perigo. Depois disso, porém, o time da casa controlou todas as ações ofensivas, sem respostas dos campineiros.

O Mirassol teve uma boa chance com Gabriel, em chute rasteiro da entrada da área. Depois, Dellatorre completou o cruzamento de cabeça, mas para fora. Zeca e Dellatorre, novamente, tiveram novas finalizações em momento que o Mirassol passou a bombardear a área adversária com cruzamentos perigosos.

Iury Castilho, que tinha acabado de entrar no lugar do lesionado Negueba, chutou fora de dentro da área, mas por cima. Até que aos 39, o Mirassol conseguiu abrir o placar em grande estilo. Neto Moura recebeu na quina esquerda da área, ajeitou e chutou colocado, no ângulo oposto, para fazer um golaço. Ainda houve outras chegadas do Mirassol, mas o jogo foi para o intervalo com 1 a 0.

No segundo tempo, a Ponte Preta tentou iniciar de forma mais ofensiva. Teve uma boa chance quando Dodô recebeu na esquerda, perto da área. Ele chutou de chapa, de primeira, mas a bola subiu um pouco demais.

Na sequência, porém, o Mirassol já respondeu em chute potente de Lucas Ramon, dentro da área, para excelente defesa de Luan Ribeiro. Depois, o panorama ficou bem parecido com o do primeiro tempo. O Mirassol teve várias chegadas, com Dellatorre, Chico Kim e Danielzinho, por exemplo, mas não conseguia converter em gols.

A Ponte Preta tentou exercer pressão nos últimos minutos, mas sem perigo. No final, o Mirassol fez dois gols para confirmar a vitória. Aos 43, Chico Kim fez 2 a 0 ao cobrar falta pela direita com perfeição, acertando o cantinho para vencer Luan Ribeiro. Aos 46, após troca de passes rápida, Iury Castilho driblou o goleiro e chutou no alto para fechar o placar: 3 a 0.

Na 35.ª rodada, a Ponte Preta volta a campo na segunda-feira (4), às 21h, diante do Paysandu no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Na terça (5), às 21h30, o Mirassol joga novamente em casa contra o Coritiba.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 3 X 0 PONTE PRETA

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca (Alex Silva); Neto Moura, Danielzinho e Gabriel (Rodrigo Andrade); Negueba (Iury Castilho), Dellatorre (Léo Gamalho) e Fernandinho (Chico Kim). Técnico: Mozart Santos.

PONTE PRETA – Luan Ribeiro; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Nilson Júnior e Gabriel Risso; Castro, Emerson Santos, Ramon (Éverton Brito) e Élvis (Guilherme Portuga); Dodô (Matheus Régis) e Iago Dias (Renato). Técnico: Nenê Santana (interino).

GOLS – Neto Moura, aos 39 minutos do primeiro tempo. Chico Kim, aos 43, e Iury Castilho, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Mateus Silva e Castro (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA – R$ 77.910,00.

PÚBLICO – 4.997 torcedores.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).