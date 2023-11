Mirassol vence o Sport, amplia sequência invicta e mantém sonho de acesso na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/11/2023 - 21:24 Para compartilhar:

O Mirassol conseguiu um resultado muito importante para continuar sonhando com o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, marcada por muita chuva, recebeu o Sport e venceu por 2 a 1, com gols de Gabriel e Chico Kim. Wanderson descontou já nos acréscimos do segundo tempo. A partida, válida pela 35ª rodada, foi realizada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Com o resultado, o Mirassol chegou a 57 pontos e colou nos adversários do G-4 – zona de acesso. O time paulista está invicto há sete jogos, com cinco vitórias e dois empates. Já o Sport permanece com 59 pontos e acumula a segunda derrota consecutiva, podendo deixar o G-4 até o fim desta rodada.

A primeira chance de perigo foi do Sport. Após erro na saída de bola, Vagner Love foi acionado na área, mas Alex Muralha estava atento e saiu do gol para salvar o Mirassol. O time paulista respondeu na jogada aérea, com cabeçada de Luiz Otávio passando com perigo.

Na parte final, Chico Kim quase abriu o placar para o Mirassol quando recebeu na meia-lua e chutou colocado, mas para fora. Em outro lance, ele finalizou de fora da área, novamente com perigo.

Quando tudo indicava que o primeiro tempo terminaria sem gols, o Mirassol conseguiu vencer a defesa aos 50 minutos. Após lançamento, a bola chegou na área e Gabriel chegou antes do goleiro Dênis, tocando por cobertura para marcar um belo gol.

Na volta do intervalo, o Mirassol manteve o ritmo e ampliou com apenas 46 segundos. Mesmo com o campo pesado, o time construiu boa jogada na direita. Zé Roberto foi à linha de fundo e tocou rasteiro para a pequena área, encontrando Chico Kim, que só completou.

O Sport saiu mais para o ataque e passou a construir as melhores chances. Tentou com Felipinho, Peglow e Diego Souza, mas esbarrou na boa atuação da defesa, principalmente de Alex Muralha. Na reta final, o Mirassol quase fez o terceiro com Fernandinho, que acertou o travessão. Depois, Peglow assustou novamente em chute de longe, exigindo grande defesa de Muralha. Felipinho também tentou mais uma vez e parou no goleiro paulista.

Aos 46, porém, o Sport diminuiu. Após lateral, Peglow desviou e Wanderson apareceu na pequena área para diminuir o placar e incendiar a partida. Rafael Thyere cabeceou muito forte e quase empatou, se não fosse nova grande defesa de Muralha.

O primeiro a voltar a campo pela 36ª rodada é o Sport, que faz confronto direto com o Atlético-GO na Ilha do Retiro, em Recife (PE), na sexta-feira, às 21h30. Depois, o time pernambucano joga com Vitória (fora) e Sampaio Corrêa (casa).

O Mirassol entra em campo no domingo (12), às 15h45, quando visita o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Os dois últimos jogos serão diante de Atlético-GO (casa) e Tombense (fora).

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 1 SPORT

MIRASSOL – Alex Muralha; Heitor (Thalisson Kelven), Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim (Leandro Vilela) e Gabriel (Fernandinho); Negueba (Julimar) e Zé Roberto (Cristian). Técnico: Mozart Santos.

SPORT – Dênis; Ewerthon (Rosales), Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Fabinho, Pedro Martins (Wanderson) e Jorginho; Fabrício Daniel (Labandeira), Edinho (Diego Souza) e Vagner Love (Peglow). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Gabriel, aos 50 minutos do primeiro tempo; Chico Kim, aos 46 segundos, e Wanderson, aos 46 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim e Gabriel (Mirassol).

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).





RENDA – R$ 56.790,00.

PÚBLICO – 4.226 presentes.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

