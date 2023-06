Mirassol vence o lanterna ABC e encosta no G4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2023 - 13:12 Compartilhe

De virada, o Mirassol fez o dever de casa na manhã deste domingo ao bater o ABC, por 3 a 2, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Danielzinho, Chico Kim, Kauan e Felipe Garcia (duas vezes) marcaram os gols da partida.

Foi a segunda vitória consecutiva do Mirassol, que assumiu o quinto lugar, com 25 pontos. Mesma pontuação que o Vitória, quarto colocado, mas que tem melhor saldo de gols: 14 a 4. Além disso, o time baiano ainda entrará neste domingo, contra o Guarani, em Campinas.

Já o ABC segue na incômoda lanterna, com seis pontos ganhos. Até agora, o time potiguar venceu apenas uma partida, empatou três e perdeu outras nove, ficando em situação extremamente delicada contra o rebaixamento à Série C 2024.

O primeiro tempo começou num ritmo e terminou com outro. Mirassol e ABC demoraram a engrenar e pouco assustaram. O ABC chegou com perigo aos dez minutos, quando Lucas Tocantins finalizou rente à trave de Alex Muralha. Pelo time da casa, Guilherme Biro e Danielzinho também tentaram de longe.

Com a partida em ritmo bem baixo, o ABC aproveitou para abrir o placar. Aos 33 minutos, após escanteio da esquerda, o atacante Felipe Garcia ganhou da marcação e cabeceou para o gol. Só que o Mirassol ‘acordou’ e buscou o empate aos 47, quando Kauan aproveitou sobre na área e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Mirassol voltou com postura ofensiva e encaminhou a vitória. Logo no primeiro minuto, Negueba foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Chico Kim completar para as redes. Depois, aos 15, Danielzinho cobrou falta com perfeição e acertou o ângulo do goleiro Simão.

Apesar da vantagem, o Mirassol quase complicou no jogo. Fernandinho recebeu o segundo amarelo e acabou expulso aos 24 minutos. A partir daí, o ABC acertou o travessão com Fábio Lima, aos 29 minutos, e marcou o segundo gol aos 36, em chute de Felipe Garcia que a bola passou entre as pernas de Muralha. Contudo, tarde demais para evitar a derrota.

O Mirassol volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Guarani, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Já o ABC, no mesmo dia, receberá o Atlético-GO, às 19 horas, no Frasqueirão, em Natal.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 3 X 2 ABC

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Leandro Vilela (Flávio), Danielzinho e Chico Kim (Vico); Negueba (Manoel), Kauan (Cristian) e Fernandinho. Técnico: Mozart Santos.

ABC – Simão; Alemão, Afonso, Richardson e Fábio Lima; Wellington Reis (Ramon), Wallace (Maycon Douglas) e Thonny Anderson (Matheus Anjos); Welliton (Gedeílson), Felipe Garcia e Lucas Tocantins (Júnior Todinho). Técnico: Allan Aal.

GOLS – Felipe Garcia, aos 33; e Kauan, aos 47 minutos do primeiro tempo. Chico Kim, a 1; Danielzinho, aos 15; e Felipe Garcia, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS – Alex Muralha e Cristian (Mirassol); Simão, Afonso, Wellington Reis e Gedeílson (ABC).

CARTÃO VERMELHO – Fernandinho (Mirassol).

PÚBLICO – 2.312 pagantes.





RENDA – R$ 32.050,00.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

