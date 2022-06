Mirassol vence o Brasil-RS e segue na liderança isolada da Série C

O Mirassol continua firme na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, pela nona rodada, venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0, dentro do estádio José Maria Maia. Com 20 pontos, o time de São Paulo lidera a competição de forma isolada, três pontos na frente de Botafogo-PB e ABC-RN, com 17, que empataram sem gols em duelo direto.

Os gols do Mirassol foram marcados por Osman e Paulinho, ambos no segundo tempo, nesta sexta vitória na competição. O time gaúcho segue na lanterna, com seis pontos. Mas ninguém marcou no Almeidão, em João Pessoa, onde Botafogo-PB e ABC-RN sonhavam com a liderança. Dividem a vice-liderança, com o time potiguar levando vantagem no saldo de gols: 5 a 3.





O Figueirense foi para a quarta posição, com 16 pontos, após empatar por 3 a 3 com o Ypiranga, em Erechim. O time gaúcho aparece em sétimo lugar, com 13 pontos. O Confiança respirou dentro da zona de rebaixamento após a vitória, por 2 a 1, em cima do Botafogo-SP, em Aracaju. O time sergipano agora soma nove pontos, em 17º lugar, na frente de Atlético-CE, com oito, e Altos-PI, com seis. Sem vencer há três jogos, o Botafogo, de Ribeirão Preto, empacou nos 11 pontos, ainda em 10º lugar.

A rodada começou na sexta-feira à tarde, num confronto cearense. No estádio Presidente Vargas, o Atlético-CE venceu o Floresta-CE por 3 a 2 com três gols de Leylon. Mesmo com sua segunda vitória, o Atlético continua no Z-4, com oito pontos em 17º lugar. O Floresta segue com 10 pontos, em 13º.

A nona rodada será encerrada com mais quatro jogos no domingo e um na segunda-feira quando o Remo recebe o Campinense-PB, no Estádio Baenão, em Belém, às 20h.

Diferente de anos anteriores, a primeira fase da Série C é formada por grupo único com os 20 times, que se enfrentam apenas uma vez. Após 19 rodadas, os oito melhores avançam à segunda fase, enquanto os quatro últimos são rebaixados à Série D.

Confira os jogos da nona rodada da Série C:

Sábado

Ypiranga-RS 3 x 3 Figueirense-SC

Botafogo-PB 0 x 0 ABC-RN

Confiança-SE 2 x 1 Botafogo-SP

Mirassol-SP 2 x 0 Brasil-RS

Domingo

16h

Vitória-BA x Volta Redonda-RJ

16h30

Manaus-AM x Altos-PI

18h

Aparecidense-GO x São José-RS

19h

Ferroviário-CE x Paysandu-PA

Segunda-feira

20h

Remo-PA x Campinense-PB